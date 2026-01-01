African

76 playlist(s)

Owambe

Owambe
The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 90s Hits

Naija 90s Hits
Naija Central

Naija Central
Naija 2000s Hits

Naija 2000s Hits
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Top Afropop

Top Afropop
Afrobeats Now

Afrobeats Now
C'est Makossa

C'est Makossa
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afropoppin'

Afropoppin'
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
African

African

358 views

Slow

Slow

679K views

Naija oldschool

Naija oldschool

13K views

Afrobeat 2026

Afrobeat 2026

1.3K views

High-life

High-life

2.9K views

piano piano

piano piano

8.7K views

Naija jams

Naija jams

31K views

La playlist du cœur ❤️

La playlist du cœur ❤️

41K views

Chill Amapiano

Chill Amapiano

4K views

Nice vibes

Nice vibes

476 views

Amapiano

Amapiano

161 views

Naija

Naija

436 views

Naija old school

Naija old school

57K views

December

December

15K views

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

113K views

House

House

1.8K views

Nigeria Throwback

Nigeria Throwback

749 views

afrobeat $2025

afrobeat $2025

1.5K views

latest

latest

845 views

afrobeat

afrobeat

1.5K views

Discover

Discover

35K views

workout

workout

357 views

Amapiano

Amapiano

282 views

Amapiano Grooves

Amapiano Grooves

128K views

Afrobeats 2000s

Afrobeats 2000s

437 views

old school Nigeria

old school Nigeria

5.9K views

Reggae

Reggae

37K views

Scrit

Scrit

1.4K views

Rétro

Rétro

6.2K views

Nigérian 2026

Nigérian 2026

216 views

Afro beats

Afro beats

163K views

Afrobeats 2010+

Afrobeats 2010+

356 views

party

party

1K views

Bubble Gum - a whole missing ganre

Bubble Gum - a whole missing ganre

628 views

fresh house

fresh house

279K views

Old school

Old school

248 views

Dance

Dance

4.2K views

sexy afro beats

sexy afro beats

3.9K views

Machala Special

Machala Special

300 views

December playlist

December playlist

919 views

bongo playlist 2025

bongo playlist 2025

4.8K views

Reggae songs

Reggae songs

38K views

Naija Throwback Pops

Naija Throwback Pops

3.8K views

Amapiano

Amapiano

947 views

rough amapiano

rough amapiano

4.5K views

90s Muzik

90s Muzik

338 views

my music p

my music p

79K views

African music

African music

176K views

Happiness Radio

Happiness Radio

1.7K views

Big Boss

Big Boss

27K views