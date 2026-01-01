African
76 playlist(s)
African
358 views
Slow
679K views
Naija oldschool
13K views
Afrobeat 2026
1.3K views
High-life
2.9K views
piano piano
8.7K views
Naija jams
31K views
La playlist du cœur ❤️
41K views
Chill Amapiano
4K views
Nice vibes
476 views
Amapiano
161 views
Naija
436 views
Naija old school
57K views
December
15K views
House
1.8K views
Nigeria Throwback
749 views
afrobeat $2025
1.5K views
latest
845 views
afrobeat
1.5K views
Discover
35K views
workout
357 views
Amapiano
282 views
Amapiano Grooves
128K views
Afrobeats 2000s
437 views
old school Nigeria
5.9K views
Reggae
37K views
Scrit
1.4K views
Rétro
6.2K views
Nigérian 2026
216 views
Afro beats
163K views
Afrobeats 2010+
356 views
party
1K views
Bubble Gum - a whole missing ganre
628 views
fresh house
279K views
Old school
248 views
Dance
4.2K views
sexy afro beats
3.9K views
Machala Special
300 views
December playlist
919 views
bongo playlist 2025
4.8K views
Reggae songs
38K views
Naija Throwback Pops
3.8K views
Amapiano
947 views
rough amapiano
4.5K views
90s Muzik
338 views
my music p
79K views
African music
176K views
Happiness Radio
1.7K views
Big Boss
27K views