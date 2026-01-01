Arabic

122 playlist(s)

Gamed

Gamed
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Aywa Araby

Aywa Araby
Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Tarab

Tarab
Arabs Abroad

Arabs Abroad
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'10s Iraqi

'10s Iraqi
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Iraqi Party

Iraqi Party
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
يرايحه

يرايحه

4K views

Songs I Love 80s - 90s

Songs I Love 80s - 90s

1.3K views

بريميم

بريميم

1.5K views

Purple

Purple

2.8K views

حماقي

حماقي

165K views

international

international

1.2K views

مهرجنات

مهرجنات

159K views

راب

راب

655 views

الجمسي

الجمسي

58K views

احمد شعبي

احمد شعبي

65K views

Arab

Arab

1.3K views

mes pépites

mes pépites

5.4K views

خليجي جوي

خليجي جوي

1.8K views

Love

Love

120K views

favorite song

favorite song

73K views

عراقي

عراقي

3.9M views

اغاني مثقفين

اغاني مثقفين

2.1K views

خليجي

خليجي

37K views

تسعينات

تسعينات

3.5K views

Oriental playlist

Oriental playlist

931K views

my play list

my play list

2.8K views

ضليت

ضليت

243K views

Chill

Chill

253 views

أغاني عراقية 2022

أغاني عراقية 2022

31M views

حماقي

حماقي

7.7K views

انجلش

انجلش

198 views

أغاني أصيلة

أغاني أصيلة

92K views

arabic song for road trip

arabic song for road trip

78K views

اغاني الطيبين

اغاني الطيبين

17K views

favoris

favoris

634K views

عراقي

عراقي

1.9M views

اغاني

اغاني

97K views

عراقي بيست ون

عراقي بيست ون

5.4K views

Playlist 01

Playlist 01

39K views

Morning cafe

Morning cafe

813 views

video

video

460 views

مصري

مصري

35K views

روقان ١

روقان ١

17K views

Body

Body

23K views

اغاني نون

اغاني نون

631 views

عراقي

عراقي

35K views

جديد

جديد

488 views

المنبه مالي

المنبه مالي

16K views

تشكيلة

تشكيلة

5.2K views

طاهر

طاهر

9.5K views

دازو ليام

دازو ليام

31K views

Arabic music

Arabic music

51K views

Mix arab fix

Mix arab fix

331 views

French

French

348 views

North African hits

North African hits

27K views