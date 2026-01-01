Folk & acoustic

88 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Argentina New Folk Music

Argentina New Folk Music
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
Garba on Track

Garba on Track

258 views

อคูสติก

อคูสติก

15K views

Sarah playlist

Sarah playlist

3.2K views

70's

70's

14K views

Folclorito del amor

Folclorito del amor

11K views

Folklore

Folklore

424 views

wedding songs

wedding songs

130K views

Hawaii

Hawaii

1.9K views

Irish

Irish

9.1K views

Acustico

Acustico

639 views

노래

노래

4.7K views

My Indian movie

My Indian movie

51K views

Guitar inspiration

Guitar inspiration

1.1K views

Sweet & Mellow

Sweet & Mellow

44K views

Bedroom Indie-Rock

Bedroom Indie-Rock

595 views

OPM

OPM

479 views

camp and more

camp and more

774 views

oldies and goodies!

oldies and goodies!

391K views

soul shine

soul shine

578 views

country musik

country musik

735 views

Dhanush Marriage

Dhanush Marriage

27K views

เพลงอะคูสติกไทย

เพลงอะคูสติกไทย

11K views

차트

차트

546 views

2023 Soca

2023 Soca

470K views

Acoustic Chill

Acoustic Chill

2.4K views

folklore de domingo

folklore de domingo

691 views

Fleetwood Mac

Fleetwood Mac

1K views

[Folk - 60's/70's Americana Country Blues & Psychedelic Folk-Rock]

[Folk - 60's/70's Americana Country Blues & Psychedelic Folk-Rock]

48K views

Akong playlist

Akong playlist

923 views

Chill

Chill

262 views

Women of Americana

Women of Americana

799 views

குத்து songs

குத்து songs

257K views

Sunset Riders

Sunset Riders

555 views

Josh New Jams

Josh New Jams

274 views

Tangos y milongas

Tangos y milongas

30K views

In your feelings

In your feelings

17K views

party

party

109K views

Heaven knows

Heaven knows

449K views

Irish Folk by Jim Music

Irish Folk by Jim Music

23K views

Romantica

Romantica

9.4K views

Caribbean tone

Caribbean tone

157 views

기타

기타

343 views

Best old mellow

Best old mellow

2.4K views

Oldies But Goodies

Oldies But Goodies

6.3K views

OPM

OPM

7.1K views

Vibe relax

Vibe relax

4.3K views

ชิวแกรมมี่

ชิวแกรมมี่

79K views

이불속에서 듣는 POP

이불속에서 듣는 POP

6.8K views

Garba Hits

Garba Hits

11K views

Folklore

Folklore

555 views