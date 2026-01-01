J-Pop

72 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
なんか好きな曲

なんか好きな曲

9.3K views

カラオケ

カラオケ

326K views

2025年お気に入り

2025年お気に入り

19K views

70年代ヒット歌謡

70年代ヒット歌謡

50K views

2026 songs

2026 songs

381 views

うた

うた

5.5K views

秋ドライブ

秋ドライブ

761 views

2026年3月最新ドラマ映画主題歌

2026年3月最新ドラマ映画主題歌

118K views

アイドル

アイドル

643 views

青春プレイバック！冬の『ザ・ベストテン』80年代ヒット曲集【おとラボ】

青春プレイバック！冬の『ザ・ベストテン』80年代ヒット曲集【おとラボ】

125K views

ジュピット選曲

ジュピット選曲

6.9K views

2025年_お気に入り

2025年_お気に入り

8K views

2025年ハマった曲

2025年ハマった曲

801 views

プレイリスト

プレイリスト

2.6K views

懐かしソング

懐かしソング

1.1M views

音楽

音楽

3.3K views

ドライブ用

ドライブ用

887 views

岡山ツーディズ

岡山ツーディズ

251 views

ウォーキング

ウォーキング

960 views

お気に入り　新しい歌

お気に入り　新しい歌

5.1K views

エシャロット

エシャロット

844 views

オススメ

オススメ

2.2K views

りこまる

りこまる

2.1K views

恋してるアイドルソング

恋してるアイドルソング

1K views

ミリオン

ミリオン

108K views

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

28K views

なつめろ

なつめろ

6.2K views

ドライブ

ドライブ

36K views

ヒット曲

ヒット曲

396K views

マイブーム

マイブーム

807 views

カラオケ

カラオケ

499 views

2025エイトジャム

2025エイトジャム

438 views

List

List

1.1K views

最新好きな曲

最新好きな曲

28K views

懐メロ

懐メロ

22K views

懐ソン３

懐ソン３

80K views

MAJ2026 最優秀アルバム賞 エントリー作品

MAJ2026 最優秀アルバム賞 エントリー作品

6.8K views

好きな曲

好きな曲

722 views

いろいろ

いろいろ

439 views

ファーストテイク

ファーストテイク

414 views

J-POPプレイリスト

J-POPプレイリスト

651 views

2025最新ヒット曲

2025最新ヒット曲

1.8K views

ドラマ主題歌

ドラマ主題歌

1.2K views

80's Japanese Music

80's Japanese Music

12K views

2020邦楽ベスト

2020邦楽ベスト

16K views

ヒット曲ふり返り　1974年

ヒット曲ふり返り　1974年

57K views

マイベスト

マイベスト

3.2K views

おきに

おきに

1.1K views

新しい明日

新しい明日

774 views

なつかし

なつかし

263K views