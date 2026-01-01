Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
Scottish Road Trip

Scottish Road Trip

521 views

JPインディーズ

JPインディーズ

983 views

Britpop

Britpop

418 views

South west mix and match

South west mix and match

177 views

musica indie

musica indie

353 views

INDIE ALT ROCK 2025

INDIE ALT ROCK 2025

5.9K views

97 minutes of good vibrations 2025

97 minutes of good vibrations 2025

478 views

Mood improve

Mood improve

922 views

For me

For me

538 views

Indie, Rock, BR Suave

Indie, Rock, BR Suave

3.9K views

Doomer Music

Doomer Music

600 views

indie

indie

484 views

Simple Rock

Simple Rock

15K views

Descubrimientos 💫

Descubrimientos 💫

452 views

Indie chill

Indie chill

494 views

space death

space death

858 views

İş müzikleri

İş müzikleri

436 views

My high school bands

My high school bands

27K views

camp and more

camp and more

774 views

sunset lover

sunset lover

264 views

2025年ノリがよいやつ

2025年ノリがよいやつ

21K views

premier league 2000s

premier league 2000s

2.1K views

chill drive

chill drive

199 views

спокій

спокій

399 views

Napping? Having a great time?

Napping? Having a great time?

424 views

español hits para mi

español hits para mi

349 views

Enamórate de ti

Enamórate de ti

229 views

Rock Brasil contemporâneo

Rock Brasil contemporâneo

292 views

This Time Next Year

This Time Next Year

619 views

Kelly in Portland

Kelly in Portland

282 views

indie 2000

indie 2000

23K views

rock songs

rock songs

3.4K views

Traurige Atzen Stunden

Traurige Atzen Stunden

53K views

2025 (more like 2009)

2025 (more like 2009)

636 views

“One With the Weave:” a playlist for Gale of Waterdeep

“One With the Weave:” a playlist for Gale of Waterdeep

252 views

Summer '25 sounds

Summer '25 sounds

300 views

Chill

Chill

3.5K views

New beginnings.

New beginnings.

681 views

Songs of 2025

Songs of 2025

150 views

Singing in your bathroom 🎵

Singing in your bathroom 🎵

14K views

New lists

New lists

930 views

メロい

メロい

708 views

everything

everything

758 views

Ai tanto sentimento blah blah

Ai tanto sentimento blah blah

11K views

The Lost Domain

The Lost Domain

755 views

Take It From Me

Take It From Me

211 views

2026 Playlist

2026 Playlist

181 views

Calm Songs

Calm Songs

422 views

underground brasileiro

underground brasileiro

243 views

Sweet

Sweet

482 views