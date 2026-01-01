Soundtracks & musicals

71 playlist(s)

Epic Film Scores

Epic Film Scores
Soundtrack Hits

Soundtrack Hits
Contemporary Musical Hits

Contemporary Musical Hits
Iconic Horror Movie Scores

Iconic Horror Movie Scores
Broadway's Biggest Hits

Broadway's Biggest Hits
Songs From Animated Movies

Songs From Animated Movies
Presenting John Williams

Presenting John Williams
Tarantino Movie Hits

Tarantino Movie Hits
21st Century Disney

21st Century Disney
SCENE ON

SCENE ON
Best Scene Korean Drama OST

Best Scene Korean Drama OST
Cinematic Ambience

Cinematic Ambience
All Grown Up

All Grown Up
Presenting Hans Zimmer

Presenting Hans Zimmer
OPM Soundtrack

OPM Soundtrack
Brand New Korean OST

Brand New Korean OST
Hi-Scores

Hi-Scores
Oscar-Winning Songs

Oscar-Winning Songs
The World of James Bond

The World of James Bond
Death Rattles

Death Rattles
Halftime Performers Through The Years

Halftime Performers Through The Years
OPM Chill

OPM Chill

782 views

Disney

Disney

33K views

Musicals

Musicals

660 views

Workout Time!

Workout Time!

30K views

Musica de peliculas

Musica de peliculas

936 views

Broadway Belting

Broadway Belting

124K views

In Your Radiant Season 찬란한 너의 계절에 Original Soundtrack

In Your Radiant Season 찬란한 너의 계절에 Original Soundtrack

4K views

Orchestra

Orchestra

1.1K views

Lock in

Lock in

1.7K views

Memphis Jams

Memphis Jams

12K views

Halloween

Halloween

11K views

Happy songs

Happy songs

77K views

halloween

halloween

375 views

James Bond

James Bond

268 views

Game Soundtracks

Game Soundtracks

2.2K views

좋은음악

좋은음악

305 views

Movie Soundtrack

Movie Soundtrack

84K views

de todo un poco englishh

de todo un poco englishh

10K views

Movie Music

Movie Music

970 views

Tarantino

Tarantino

6.2K views

OPM

OPM

16K views

My jams

My jams

3.1K views

Sophia's Playlist

Sophia's Playlist

311 views

House of Mouse

House of Mouse

33K views

Epic Movie Scores

Epic Movie Scores

136K views

Halloween Music 🎃

Halloween Music 🎃

20K views

Drama Magic: The Iconic OSTs That Made Every Quote and Scene Legendary

Drama Magic: The Iconic OSTs That Made Every Quote and Scene Legendary

251 views

poppy's party playlist

poppy's party playlist

103K views

cartoon songs

cartoon songs

241K views

The Best Movie Themes Ever

The Best Movie Themes Ever

45K views

Best Tracks from Tarantino Films

Best Tracks from Tarantino Films

791 views

Party mix

Party mix

1.4K views

Comfort Broadway

Comfort Broadway

8.5K views

플레이리스트🎵

플레이리스트🎵

415 views

Concentration: Musique de films

Concentration: Musique de films

466 views

Musicals

Musicals

8K views

프로젝트헤일메리 독서 배경음악

프로젝트헤일메리 독서 배경음악

3.9K views

James Bond 007

James Bond 007

35K views

Famous Game Themes

Famous Game Themes

38K views

이거 플리 좋음

이거 플리 좋음

288 views

Из фильмов

Из фильмов

11K views

80s, 90s ,00s and 10s music

80s, 90s ,00s and 10s music

54K views

Heaven knows

Heaven knows

449K views

Musical

Musical

561 views

희스티

희스티

376 views

Tarantino Movies

Tarantino Movies

7.9K views

한국 드라마 OST

한국 드라마 OST

20K views

Samantha Movies songs

Samantha Movies songs

141K views

Broadway

Broadway

10K views

Best Opening Numbers

Best Opening Numbers

13K views